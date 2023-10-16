شكرا لقرائتكم خبر عن «إي أند» تحقق أعلى سرعة تنزيل للجيل الخامس عالمياً بـ 13 جيجابت في الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت اتصالات من «إي أند» الإمارات، بالتعاون مع إريكسون، أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم، والتي بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، في إنجاز يمثِّل علامةً فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدِّمها «اتصالات من إي أند»، وترسِّخ مكانة دولة الإمارات في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميًا.

ويُعَدُّ تشغيل المحطة الأولى (FNI) من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من إي أند التشغيل الأول من نوعه عالميًّا، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة (SA) من إريكسون، التي تستخدم مزيجا من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وتجميع الناقلات (CA)؛ من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة الملليمترية (mmWave)، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.

ويساعد هذا المستوى المُذْهِل من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصةً في إطار الألعاب السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت (FWA)، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية.

أحدث التقنيات

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي أند: «نفخر بتمكين أحدث التقنيات وتوفير أقصى السرعات في شبكة الجيل الخامس إلى دولة الإمارات، بعد أن حقَّقنا أعلى سرعة لشبكة الجيل الخامس بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية عبْر شبكة اتصالات من إي أند وبالتعاون مع إريكسون، شريكنا الموثوق في مجال الابتكار، والرائد عالميًّا في مجال تكنولوجيا الاتصالات».

وأضاف مرشد: «تلعب إريكسون دوراً رئيسياً في الوفاء بالتزامنا المستمر تجاه بناء شبكة رائدة قادرة على تقديم تجربة متميزة لعملائنا، ونسعى إلى نشر هذا النموذج الناجح في المناطق ذات الطلب المتزايد على سعة شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك الملاعب والأماكن الرياضية ومحطات المترو».

أفضل شبكات الجيل الخامس

من جهته، أكد إيكو نيلسون، نائب رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وإفريقيا، حرصَهم على دعم شركة اتصالات من إي أند، رَكِيزَة الاتصالات في إي أند، من خلال بناء وتشغيل واحدة من أفضل شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لعام 2031.

وقال نيلسون: «نعمل معاً على تعظيم الاستفادة من أحدث مجموعة من أنظمة إريكسون الراديوية، وفخورون بوصولنا معاً إلى أحدث سرعة تنزيل قياسية لشبكات الجيل الخامس في العالم».