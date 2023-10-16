شكرا لقرائتكم خبر عن 16 % نمو صندوق الأسهم الإماراتية في «المال كابيتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة المال كابيتال، الأداء الاستثنائي الذي سجلته الصناديق الاستثمارية، «صندوق الأسهم الإماراتية» و«صندوق الأسهم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023»، حيث مكن الأداء الاستثنائي للصندوق من توزيع الأرباح بنسبة 4% على مالكي الوحدات.

وسجل صندوق الأسهم الإماراتية، منذ 30 سبتمبر 2023، نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 16% مقارنة بنمو المؤشر بنسبة 7.2% في الفترة نفسها من العام، مدعوماً باستراتيجيات الاستثمار الحذرة والخبرة في السوق، ما أدى إلى تحقيق أداء استثنائي بنسبة 8.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ومن ناحية أخرى، سجل صندوق الأسهم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمواً على أساس سنوي بنسبة 15.5% منذ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بنمو المؤشر بنسبة 0.8% في الفترة نفسها من العام، ما أدى إلى تحقيق أداء استثنائي بنسبة 14.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

مرونة

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «أظهرت استراتيجيات صندوق المال للأسهم باستمرار مستويات عالية من المرونة والنمو، ما حقق عوائد استثنائية للمستثمرين في الصندوق. ولعبت محفظة الصندوق المتنوعة، دوراً أساسياً، في تحقيق عوائد، ما سمح للصناديق بتقديم أداء مميز في ظروف السوق المختلفة».

أداء قوي

وأضاف النابلسي: «أظهر صندوق المال كابيتال ريت، أداء قوياً في النصف الأول من السنة المالية 2023. وأدى الاستحواذ على أصولنا الثانية، إلى استخدام ما يقرب من رأسمال المستثمرين بالكامل وتوسيع محفظة أصول الصندوق إلى حجمها الحالي البالغ 578 مليون درهم، ونتطلع بثقة وإيجابية إلى الفترة المتبقية من العام، حيث نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا في قطاعات محددة، مع الالتزام بتقديم عوائد مستدامة لمستثمرينا وشركائنا الكرام في صندوق المال كابيتال ريت».