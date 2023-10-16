شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات درهم تمويلات جمعتها الشركات الناشئة في حاضنة «in5» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، إنجازاً جديداً مؤخراً؛ حيث سجلت نمواً بنسبة 20% في إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، ليصل بذلك إجمالي التمويلات منذ إطلاق الحاضنة إلى أكثر من 2.9 مليار، ما يرسخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وشهدت حاضنة الأعمال in5 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة الجديدة، حيث انضمت 120 شركة جديدة إلى الحاضنة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850. ويُعدّ ذلك بمثابة إضافة شركة ناشئة جديدة إلى حاضنة الأعمال in5 كلّ يومين بين يناير وسبتمبر 2023، بما يعكس التزام in5 الراسخ بدعم المواهب وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في دبي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مشاركة حاضنة الأعمال in5 في معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، وهو أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم والذي يُقام في دبي في الفترة بين 15-18 أكتوبر في دبي هابر، حيث تلقي الحاضنة الضوء على 16 شركة ناشئة ضمن منظومتها المتكاملة.

دور محوري

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم- مدينة دبي للإعلام: «الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وذلك نظراً لما يلعبونه من دورٍ محوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي ونشر ثقافة قائمة على الابتكار وضمان النمو المستدام في شتى المجالات والقطاعات الحيوية».

وأضاف: «نحرص في حاضنة الأعمال in5 على توفير بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال وتزويدها بما يلزم من أدوات وموارد وعناصر، بهدف تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم ومفاهيمهم المبتكرة إلى واقع ملموس ومشاريع تجارية ناجحة. وتُعدّ الإنجازات التي حققتها حاضنة الأعمال in5 ليومنا هذا خير دليل على مكانتها الرائدة في المنطقة، كما يعكس ثقة المستثمرين بإبداع ومهارات المبتكرين وروّاد الأعمال في دبي، والذين تسهم جهودهم الحثيثة اليوم في رسم مستقبل مشرق للمنطقة وما بعدها».

850 شركة

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 قدّمت منذ إنشائها في عام 2013 الدعم لأكثر من 850 شركة ناشئة، علماً أنّ بيئة العمل الغنية فيها تعكس ثقافة دبي وقيمها القائمة على التنوّع والعالمية، حيث تضمّ الحاضنة اليوم أكثر من 50 جنسية من حول العالم، بما فيها كندا والصين وفرنسا والهند وروسيا والمملكة المتحدة. ويأتي توجّه الشركات الناشئة لنقل مقارها العالمية إلى دبي، تأكيداً على قدرة هذه المدينة على جذب الشركات من كافة أنحاء العالم بصفتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وتحرص حاضنة الأعمال in5 على تزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم بمنصّة داعمة، لتوسيع نطاق أعمالها والحصول على ما يلزم من خدمات التوجيه والاستشارات، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين.