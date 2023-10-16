شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي أمام «الأونكتاد»: 45 مليار دولار استثمارات خارجية للإمارات في الطاقة المتجددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

انطلقت في أبوظبي، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي (الأونكتاد)، الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة. ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب استثمارات بقيمة 23 مليار دولار (نحو 84.6 مليار درهم) خلال العام 2022. يشكل هذا الإنجاز رقماً قياسياً جديداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادةً ملحوظةً بنسبة 10 % مقارنة بالعام 2021.

وقال: في ظل هذا الأداء القوي، ارتفع ترتيب دولة الإمارات ستة مراكز خلال عام واحد لتحل في المركز السادس عشر (16) من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2022، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمارات.

وأضاف الزعابي: دولة الإمارات هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن ما يقرب من ألف (1000) مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.

وبحسب الزعابي، فقد ارتفع في العام الماضي تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم) وحلت الإمارات في المركز الخامس عشر ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، فإن نحو 36 مليار دولار (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج خُصصت لمشاريع الطاقة المتجددة. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 40 مليار دولار (147.2 مليار درهم) خلال السنوات الـ 15 الماضية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

تطور منتدى الاستثمار العالمي

ومنذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وقد تمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته، وهو يتطلع مع انعقاده هذا العام في أبوظبي، إلى تعزيز مهمته وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمجتمع الاستثمار العالمي.

ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.

ويتم تنظيم المنتدى من قبل قسم الاستثمار والمشاريع في «أونكتاد»، انطلاقًا من حرصه على ضمان النمو الشامل وتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.

ويقدم المنتدى، الذي يُنظم بدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيسي، منبراً متميزاً يركز بشكل خاص على «الاستثمار في التنمية المستدامة»، ويتناول من خلال جلساته ومحاضراته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.

ويسعى المنتدى إلى ضمان أن تظل مبادئ الاستدامة نقطة تركيز رئيسية وعاملًا أساسيًا في إستراتيجيات وقرارات الاستثمار، مع مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

اللقاءات الحصرية والمؤتمرات

ولا تقتصر فعاليات المنتدى على المحتوى الفني فحسب، بل تتنوع لتشمل اللقاءات الحصرية والمؤتمرات التي تستهدف فئة خاصة من المدعوين، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين القادة وصناع القرار، إضافة إلى جلسات الحوار والندوات التي تجمع بين خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة، وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تطلعات التنمية المستقبلية.

كما يشمل الحدث أيضًا مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة.

ويختتم المنتدى فعالياته بتقديم مبادرات استراتيجية تركز على سياسات التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والأدوات المالية المبتكرة التي تستهدف أصول الوقود الأحفوري.