شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يطلق حاضنة للمواهب الرقمية بشراكة مع «دبي المالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم شبكة من الشركاء تشمل «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي.

يهدف برنامج الحاضنة المخصص، والمدعوم من «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، إلى تعزيز المواهب الإماراتية ونمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وسيحظى البرنامج أيضاً بدعم عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».

شركات ناشئة

وسيدير برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» مجموعتين سنوياً، تتكون كل منهما من ثلاث إلى ست شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمشاركة مؤسسين وأعضاء من مواطني دولة الإمارات. وعلى مدار البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع، سيكتسب المشاركون معلومات ومعارف غنية من خبراء بناء المشاريع والابتكار من «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، وخبرة عملية من رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في الدولة، بالإضافة إلى جلسات إرشاد وتدريب مباشر مع مؤسسي أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، والوصول إلى شبكات المبتكرين والشركات القائمة والحكومات ورؤوس الأموال في الدولة.

تسريع وتيرة الابتكار

قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بإطلاق برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي. ويسهم إطلاق هذا البرنامج الفريد في تعزيز التزام البنك بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز المواهب المحلية، ونمو ريادة الأعمال في المنطقة. وانطلاقاً من موقعنا كبنك محلي رائد يحرص دائماً على دعم الابتكار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي الوطني، فإننا على ثقة بأن برنامج الحاضنة الجديد سيساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد المحلي ككل».

مركز عالمي للمواهب

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تم تصميم برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز منظومة الابتكار وتسريع النمو من خلال تمكين المواهب المحلية وتنمية قدراتهم باعتبارهم الجيل القادم من قادة القطاع. حيث تشكل المكانة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للمواهب بمنظومته البيئية المتكاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، منصة تمكينية لمواطني دولة الإمارات لرفع مستوى مساهمتهم في استشراف المستقبل وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قائمة ومزدهرة. ندعو المواهب الوطنية للمساهمة معنا في مسيرة الإنجازات عبر الانضمام إلى مجتمعنا الذي يبلغ تعداد القوى العاملة فيه أكثر من 39000 موظف، ممن يتمتعون بقدر عالٍ من الكفاءة، من أكثر من 160 جنسية».

تحفيز ابتكار المنتجات

من جانبه، قال ميجيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تركز معظم برامج الحاضنات حول العالم على تحفيز ابتكار المنتجات فقط. ويبرز برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية» من البنك، إذ تم تصميمه لتمكين المشاركين من توسيع مهاراتهم وشبكات تواصلهم وتأثيرهم، من أجل فهم أفضل للاتجاهات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد، وإنشاء شركات وأعمال تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المحلي والعالمي. نحن نقدم للمشاركين مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات مؤثرة، فضلاً عن الدعم اللازم لتطويرها على نطاق واسع».

وأضاف: «إن التعاون والدعم الذي يشهده البرنامج من الشركات العالمية الرائدة يسهم كذلك في تعزيز ثقله ومكانته».