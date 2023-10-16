شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار»: زيادة حصة «جدايا» في «الأغذية النامية» إلى 80.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ميار القابضة عن زيادة حصة شركتها التابعة شركة جدايا الزراعية في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.50% إلى 80.9% عن طريق زيادة رأسمال مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول»: إن شركة جدايا الزراعية شركة ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة ميار القابضة ومملوكة بنسبة 99.30%، مشيرة إلى أن شركة الأغذية النامية التجارية شركة مساهمة مقفلة.

وأضافت أن ترتب على ذلك زيادة في حصة الملكية غير المباشرة لشركة ميار القابضة في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.1% إلى 80.33%، فيما مولت الزيادة في رأس المال من موارد الشركة الداخلية.

وأوضحت أن من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024م.