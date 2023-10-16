شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توافق على تحديد رأس المال المصرح به بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تحديد رأس مال الشركة المصرح به، الذي يقدر بنحو 50 مليون ريال.

وأضافت أنه لا يوجد تغير في عدد أسهم الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المصرح به.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال، والموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.