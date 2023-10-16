شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» توقع اتفاقية تسهيلات مع 3 بنوك بـ 1.05 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة طويلة الأجل، أمس، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة تقدر بـ 1.050 مليار ريال، وذلك من أجل تمويل عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الجهات الممولة: البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، وبنك ساب.

وأضافت أن مدة التمويل 7.5 سنوات، وسيكون السداد وفقاً لشروط اتفاقية التسهيلات وفي موعد لا يتجاوز 90 شهراً من تاريخ التوقيع.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر (السند الرئيسي) مقيم بالريال السعودي بمبلغ يُعادل حد التسهيلات، وسند لأمر (سند ربح المرابحة) بمبلغ يساوي أرباح المرابحة المُقدرة والتي يقدرها وكيل التسهيل والتي تكون مستحقة السداد من قبل الشركة خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية مباشرةً.

وتابعت أن الضمانات تشمل: اتفاقية رهن الأسهم بين وكيل التسهيلات (البنك السعودي الفرنسي) والشركة العربية للتعهدات الفنية وشركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، حول رهن حصة الشركة العربية للتعهدات الفنية في شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان (المستحوذ عليها).