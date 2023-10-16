شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يوافق على صفقة الاندماج بين «المتحدة للتأمين» و«عناية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) على صفقة الاندماج مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج.

وكانت الشركة قد أعلنت في 1 يونيو الماضي، توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني فيما اتفقت الشركتين على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، إذ نص الإعلان السابق على أن صفقة الاندماج خاضعة لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات المختصة.

