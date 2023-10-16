شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط جدة» تحصد شهادة التميز المؤسسي من «الأوروبية لإدارة الجودة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت "وسط جدة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لوجهة وسط جدة، على شهادة التميز المؤسسي بمستوى 4 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) والتي تعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وبهذا الإنجاز، تصبح وسط جدة أول شركة تطوير عقاري تحصل على هذا التميز وفقاً للنموذج الجديد، وجاء ذلك في ختام قمة الشرق الأوسط للمنظمة في نسختها الثانية، والتي أقيمت اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أعلى معايير التميز المؤسسي

يأتي هذا التتويج لجهودها في تطبيق أعلى وأبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية خاصةً عبر تبنيها لنموذج (EFQM)والذي يعتبر الأكثر انتشارًا في العالم، والأرفع والأرقى في التميز المؤسسي حيث يهدف لتحقيق نتائج مستدامة وفقاً لمعايير رئيسية تشمل الرؤية والاستراتيجية، الثقافة المؤسسية، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحول.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"وسط جدة"، م. أحمد السّليم: "نعتز بهذا الإنجاز الكبير، والذي يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي والجودة في جميع أعمالنا، واشكر جميع موظفينا في الشركة على جهودهم وتفانيهم، لتحقيق هذا الإنجاز".

وأضاف السّليم: "تعزز هذه الشهادة ثقة الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، ونسعى إلى الريادة في مجال التميز المؤسسي؛ لنكون أنموذج يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات المهنية المحلية والعالمية. وسنواصل العمل على تطوير قدراتنا وتحسين أدائنا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية"2030" وركائزها الرئيسية مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ".

وشارك الرئيس التنفيذي للأعمال الاستراتيجية والحوكمة في "وسط جدة" عمر السنيّن، في القمة ضمن جلسة حوارية بعنوان "فوائد اعتماد النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي" استعرض من خلالها رحلة الحصول على شهادة التميز المؤسسي. وتبادل السنيّن مع الحضور الخبرات وأفضل الممارسات المؤسسية والحوكمة.