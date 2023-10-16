شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجا حذرا مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 % مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما عززت المؤشر مكاسب بلغت 4 % تقريبا لأسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية (إس.إس.إيه.).

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا بسبب المخاوف من تصاعد التوترات في فلسطين المحتلة إلى المنطقة.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى هوت أسهم بيونتك المدرجة في بورصة فرانكفورت بما يقرب من 5 % بعد أن خفضت شريكتها فايزر يوم الجمعة التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19.

