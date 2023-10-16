شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو الكاكاو يواجهون تحديات متزايدة بسبب ظاهرة النينيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدو أن ظاهرة النينيو التي تضرب بعض مناطق العالم قد تستمر لتؤثر على محاصيل عدة من ضمنها الكاكاو شديدة الحساسية للتغيرات المناخية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ضرر في إنتاج الكاكاو. وتضر الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة الناجمة عن ظاهرة النينو وتغير المناخ بإنتاج الكاكاو. كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار أيضًا إلى الإضرار بنمو الكاكاو وتعزيز انتشار الآفات والأمراض. ووفقاً لأحدث توقعات التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو، من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 ، مع احتمال بنسبة 71٪ أن تشتد من نوفمبر إلى يناير.

يمكن لتأثير ظاهرة النينيو المكثف والمتكرر أن يقلل بشكل كبير من مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الكاكاو وهذا لا يشكل تهديدا للأمن الغذائي فحسب، بل يعرض أيضا للخطر سبل عيش المزارعين وخاصة الذين يعيشون في بلدان غرب أفريقيا حيث أنهم الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية المتطرفة.

ثلاثة أرباع الكاكاو في العالم

وقال جوناثان هاينز مدير الأبحاث في شركة "جرو انتيليجنس" :"غالبًا ما ترتبط ظروف ظاهرة النينيو تاريخيًا بالظروف الأكثر جفافًا في غرب إفريقيا حيث يتم إنتاج ثلاثة أرباع الكاكاو في العالم".

كبار منتجي الكاكاو

يأتي الكاكاو من بذور شجرة الكاكاو وهي عنصر أساسي في صناعة الشوكولاتة. لكنها لا تستخدم فقط في المواد الغذائية والحلويات حيث تستخدم زبدة الكاكاو - وهي منتج ثانوي من معالجة الكاكاو - على نطاق واسع في صناعة الأدوية لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

في حين تشكل الأمريكتين - بما في ذلك البرازيل والإكوادور - 20٪، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو . وتنتج منطقة آسيا والمحيط الهادئ النسبة المتبقية البالغة 5%، وتعتبر إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة أكبر المنتجين في المنطقة.

تعد كوت ديفوار الواقعة في غرب أفريقيا - أو ساحل العاج - أكبر منتج للكاكاو في العالم حيث تمثل حوالي 44% من الإنتاج العالمي في حين تمثل غانا المجاورة حوالي 14%.

تكلفة تغير المناخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، ستعاني المزيد من مناطق زراعة الكاكاو المناسبة بحلول عام 2050. ومع توقع ارتفاع زراعة الكاكاو قد يضطر مزارعو الكاكاو إلى نقل المحاصيل إلى أراضي مرتفعة.

وقال كيري داروسي قائد قطاع الكاكاو في تحالف الغابات المطيرة: ”قد يبدأ مزارعو الكاكاو الذين يواجهون متغيرات كبيرة في التطلع إلى المناطق المرتفعة حيث يكون الطقس أكثر ملاءمة لزراعة الكاكاو أو قد يقرر البعض ترك زراعة الكاكاو تمامًا". ويمكن أن تكون الأضرار المالية الناجمة عن تغير المناخ مكلفة للغاية، خاصة وأن كبار منتجي الكاكاو مثل ساحل العاج وغانا وإندونيسيا، معرضون لظروف الطقس القاسية. كما قد تؤدي شدة ظاهرة النينيو إلى اضطراب اقتصادي حاد في جميع أنحاء أفريقيا وقد تتعرض الأعمال التجارية في القطاع الزراعي أيضًا لخطر زيادة أسعار المدخلات الزراعية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف العامة.

ولا تزال التكلفة المالية لظاهرة النينيو وتغير المناخ غير محددة بالنسبة لكوت ديفوار وغانا. ومع ذلك بما أن أرباح الكاكاو تشكل 70% إلى 100% من دخل منتجي الكاكاو في غانا، فإن أي انخفاض في الغلة سيكون له تأثير كبير على سبل عيشهم، حسبما قال داروسي.

المنتجون في غرب أفريقيا ليسوا وحدهم المتأثرين

وأضاف داروسي:"في إندونيسيا، يؤدي تغير المناخ إلى خفض الإنتاجية بنسبة 50٪ تقريبًا مما يؤدي إلى خسارة تقدر بـ 666 دولارًا للهكتار الواحد، مما يؤثر على ما يصل إلى مليون هكتار".

وفي الوقت الحالي، ارتفعت أسعار الكاكاو بالفعل، وفقاً للمنظمة الدولية للكاكاو. وفي نهاية أغسطس، استقرت العقود الآجلة للكاكاو عند 3730 دولارًا للطن في لندن و3633 دولارًا للطن في نيويورك. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 78% من 2095 دولارًا للطن في لندن قبل عام وزيادة بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي من 2427 دولارًا للطن في نيويورك ويمثل هذا أعلى سعر لموسم 2022 - 2023. ووصلت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عاما، وفقا لتقرير كن وكالة رويترز .

التكيف المناخي

يشير التكيف مع المناخ إلى تعديل العمليات الزراعية لمنع أو تقليل الأضرار المحتملة الناجمة عن تغير المناخ. ويتضمن التخفيف تقليل تأثير تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

أكد داروسي :" تشير الأبحاث إلى أن الاستثمارات في هذه المبادرات يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050. سيؤدي ذلك إلى استثمار إجمالي يصل إلى 8.1 تريليون دولار مع مرور الوقت، مع معدل استثمار سنوي يبلغ 536 مليار دولار في المستقبل". وأضاف: ”على الرغم من الحاجة الملحة للاستثمار في الحلول القائمة لا تزال هناك فجوة تمويلية كبيرة”.

مساعدة مزارعي الكاكاو

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أساليب التكيف لا تحقق في كثير من الأحيان عوائد فورية، وهذا ما يمنع المؤسسات المالية من الاستثمار في هذه المجالات. ويمكن للمشاريع والمبادرات التي تنظمها المنظمات غير الربحية أن تساعد أيضًا في تخفيف العبء المالي على مزارعي الكاكاو الذين يتعاملون مع تغير المناخ.