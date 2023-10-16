مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10542 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10542.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.32%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأديس، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 71.87 نقطة ليقفل عند مستوى 22060.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 ألف سهم.