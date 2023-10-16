“وسط جدة” تحصل على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت شركة وسط جدة للتطوير، على شهادة التميز المؤسسي بمستوى 4 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، التي تعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في ختام قمة الشرق الأوسط للمنظمة في نسختها الثانية، التي أقيمت في العاصمة الإمارتية أبو ظبي.

ويأتي تتويج شركة وسط جدة لجهودها في تطبيق أعلى وأبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية خاصةً عبر تبنيها لنموذج (EFQM) الذي يعد الأكثر انتشارًا في العالم، والأرفع والأرقى في التميز المؤسسي؛ حيث يهدف لتحقيق نتائج مستدامة وفقاً لـمعايير رئيسة تشمل الرؤية والإستراتيجية، والثقافة المؤسسية، وبناء قيمة مستدامة، وقيادة الأداء والتحول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، المهندس أحمد السّليم: “تعزز هذه الشهادة ثقة الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، ونسعى في شركة وسط جدة للتطوير إلى الريادة في مجال التميز المؤسسي؛ لنكون أنموذجًا يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات المهنية المحلية والعالمية، وسنواصل العمل على تطوير قدراتنا وتحسين أدائنا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وركائزها الرئيسة مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح “.

يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيس لوجهة “وسط جدة”، المطورة على مساحة 5.7 ملايين متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجًا للتنمية، المسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة.

