المصرية للاتصالات توفر منحًا دراسية بالجامعات لأوائل الخريجين بمدرسة "وي" للتكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المصرية للاتصالات "وي" عن توفير منح دراسية بالجامعات المصرية لأوائل الخريجين من طلاب مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، وذلك استمرارا للدور الريادى الذى تقوم به الشركة للاستثمار في الموارد البشرية في مصر، وتوطين صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير مسارات دراسية للمتميزين من خريجي مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية لإثراء مهاراتهم ودعمهم بالتخصصات التي تخدم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع تحديات العصر وكذلك تلبيه احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتم توفير منح دراسية لحوالى 20% من الطلاب المتفوقين من خريجي مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر لعام 2023 وعددهم 190 خريجا؛ بواقع 20 منحة لتخصص اتصالات بالإضافة إلى 20 منحة لتخصص تكنولوجيا المعلومات بإجمالي عدد 40 منحة دراسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكليات والمعاهد المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: جامعة السويدي للتكنولوجيا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية، ومعهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الألسن العالى لنظم المعلومات الإدارية.

ويتم اختيار الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية وعددهم 40 طالبا وطالبة وفق معايير تضمن إتاحة الفرصة للمتميزين منهم، حيث تم الاختيار بناءً على معايير التفوق الدراسي، ومجموع الدبلوم الفني، والتميز السلوكي والانضباطي، والشهادات المتخصصة والدورات التدريبية وعددها، بالإضافة إلى المشاركة فى الأنشطة المجتمعية والتطوعية لضمان اختيار أفضل العناصر المتميزة من الطلبة لاستكمال مساراتهم التعليمية.

وقالت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات "أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم والتعليم الفني لإعداد جيل من الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع تحديات العصر تماشيا مع خطة الدولة في التنمية المستدامة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرة إلى أن دعم الشركة للطلاب لا يتوقف عند التخرج، بل تواصل الشركة دعمها من خلال إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاستكمال مساراتهم التعليمية بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة".