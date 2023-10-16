شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة تُناقش تعزيز الشراكة مع مؤسسات مالية عربية وعالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد وفد مشترك يمثل حكومة إمارة الشارقة وبنك الشارقة برئاسة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وعضو مجلس إدارة بنك الشارقة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، بحضور عبداللطيف العلي، مدير مكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة، وهايك نركيزيان رئيس الاندماجات والتملك في بنك الشارقة، عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين من مؤسسات مالية، عربية وعالمية، على هامش فعاليات اجتماعات البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة مراكش المغربية.

التطورات الاقتصادية والمالية

وتطرقت الاجتماعات إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية، وتأثير تطورات الأسعار والأوضاع السياسية والعسكرية في العديد من المناطق، كما تم استعراض استراتيجيات وخطط المؤسسات المالية في هذا السياق، وكذلك دراسات وتقارير تسهم في توجيه السياسات المستقبلية للمؤسسات المالية ومنظومة الدين العام.

سمعة اقتصادية قوية

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة: «إن نتائج هذه الاجتماعات كانت إيجابية للغاية، وتم التعريف بصكوك وسندات إمارة الشارقة التي تتمتع بمرونة مالية متنوعة وسمعة طيبة، حيث تحظى هذه الإصدارات بإقبال كبير من قبل المستثمرين العالميين، بالاستناد إلى ما تملكه الإمارة من سمعة اقتصادية قوية، وبيئة استثمارية آمنة، وملاءة مالية متينة، إضافة إلى بنية مالية مدعومة بنمو اقتصادي وتشريعات ضابطة للسوق، وتنمية عمرانية وعقارية متسارعة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».

ونوّه وليد الصايغ بأن أسعار الفائدة الحالية مرشحة للاستمرار لبعض الوقت، الأمر الذي يتوجب العمل على أساسه وفقاً لهذه الحقائق.

استغلال الفرص

من جانبه، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن هذه الاجتماعات كانت مثمرة وجيدة، وتم تقديم آخر مستجدات البنك، وعقد حزمة من الاجتماعات الإيجابية مع مسؤولين كبار يمثلون مصارف ومؤسسات مالية عربية وعالمية، مثل جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الإفريقي، والبنك التجاري وفا، والبنك الشعبي، إضافة إلى مؤسسات تمويلية واستثمارية أخرى.

وأضاف أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة مهمة لعرض ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع هذه المؤسسة انطلاقاً من الخطط المستقبلية والاستراتيجيات المزمع تنفيذها من البنك، وهي خطط طموحة تواكب تطلعات الإمارة، ويتم العمل عليها بوتيرة فاعلة نحو استغلال الفرص المتوفرة على الصعيدين، المحلي والعالمي.

وذكر محمد خديري أنه تمت زيادة حصة الحكومة في البنك إلى 40%، ما سيعزز مكانة البنك كواحد من البنوك الرائدة في إمارة الشارقة.