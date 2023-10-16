شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يهبط 2% والأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني، منخفضاً بأكثر من اثنين بالمئة الاثنين متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر نيكاي 2.03 بالمئة ليغلق عند 31659.03 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.53 بالمئة إلى 2273.54 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان: «في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم».

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12 بالمئة.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتراجع سهمي طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.84 بالمئة و4.79 بالمئة على الترتيب. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04 بالمئة.

الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجا حذرا مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 بالمئة مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما عززت المؤشر مكاسب بلغت أربعة بالمئة تقريبا لأسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية (إس.إس.إيه.).

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا بسبب المخاوف من أن يمتد الصراع إلى المنطقة الأوسع.

(رويترز)