شكرا لقرائتكم خبر عن «نومورا» تخطط لإنشاء صندوق استحواذ خاص للمستثمرين الأثرياء في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة نومورا لتقديم صندوق استحواذ خاص للمستثمرين الأثرياء في اليابان كجزء من استراتيجية الرئيس التنفيذي كينتارو أوكودا للتوسع خارج أسواق الأصول التقليدية.

وقالت أكبر شركة وساطة في اليابان إن شركة نومورا للأوراق المالية الرائدة في الشركة ستجعل الصندوق متاحا اعتبارا من الاثنين لما يسمى بالمستثمرين المحددين، بما في ذلك الأفراد الأثرياء الذين يعتبرون أكثر تطوراً من مستثمري التجزئة العاديين. وستقوم شركة إدارة أصول تابعة لطرف ثالث بإدارة الصندوق، الذي سيراهن بشكل رئيسي على الشركات المحلية غير المدرجة.

طلب كبير على الأصول الخاصة

وقال هيديهارو ميهارا، كبير المديرين الإداريين لوحدة الأوراق المالية المسؤولة عن منتجات التجزئة، في مؤتمر صحفي: «نعتقد أنه سيكون هناك طلب محتمل بقيمة حوالي 13 تريليون ين (87 مليار دولار) من الأفراد اليابانيين وحدهم على الأصول الخاصة في عام 2025». ورفض ميهارا تسمية الطرف الثالث لمدير الأصول أو مناقشة العوائد المتوقعة للصندوق.

ويسعى أوكودا إلى الحصول على مصادر دخل أكثر استقراراً، في الوقت الذي يحاول فيه وقف انخفاض الأرباح على مدى ثلاث سنوات. وكانت إحدى مبادراته الرئيسية منذ أن أصبح رئيسًا تنفيذيًا هي التوسع في الأسواق الخاصة لتزويد العملاء بالمزيد من الفرص للاستثمار في أصول مثل الشركات غير المدرجة والعقارات والبنية التحتية.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إقناع الأسر باستثمار أكثر من 2100 تريليون ين في أصول مالية، أكثر من نصفها نقدا. والقيام بذلك من شأنه أيضًا أن يساعد الشركات الناشئة على جمع الأموال، وفقًا لهذه السياسة. (بلومبيرغ)