شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة، الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، عيّن بنوكاً لترتيب إصداره الأول من صكوك مقوّمة بالدولار على شريحتين.

وأضافت أن الإصدار المزمع سيكون على شريحتين لأجل خمس سنوات، وعشر سنوات، ووفقاً لظروف السوق.

وتم تعيين كل من سيتي، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين مشتركين، ومديري دفاتر نشطين مشتركين، لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر/ تشرين الأول. (رويترز)