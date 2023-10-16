شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الشارقة العقاري- «إيكرس 2024» ينطلق يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، مواصلة استعداداتهما لإطلاق نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري- إيكرس 2024، وفق خطة عمل متكاملة تم وضعها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم إمارة الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17-20 يناير 2024.

وأكدتا أن النسخة الجديدة من المعرض تأكد حرصهما على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة في كافة الجوانب وتعرض أحدث التطورات والاتجاهات في مجال صناعة العقار وتعرف المستثمرين وجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة وفي المنطقة بالفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري، بإمارة الشارقة بشكل خاص، وفي الدولة بشكل عام، وتنجح في استقطاب أهم الشركات في مجال الاستثمار والبناء والتطوير العقاري في الدولة، وتتضمن العديد من الفعاليات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري، لاستعراض ملامح السوق العقاري، وتسلط الضوء على الفرص التي يقدمها هذا القطاع، ما يعزز من مكانة المعرض منصة مثالية لإبراز نمو وتطور القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام وإعطاء قوة دفع إضافي للقطاع وزيادة نشاطه في المنطقة.

نشاط ملحوظ

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يعد أحد أبرز الفعاليات في أجندة المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، والذي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمه بهدف دعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة، والذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً ومتسارعاً، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال هذه الفترة 13.4 مليار درهم، مؤكداً أهمية الحدث منصة إقليمية رائدة تتيح للشركات العقارية في المنطقة والمستثمرين الفرصة للاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والتواصل في ما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات، إضافة إلى مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم في تنفيذ المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في خطط الغرفة الاستراتيجية في الترويج للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومن أهمها القطاع العقاري.

قوة القطاع العقاري

وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «إن معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يجسد قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، ويشكل فرصة حقيقية للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي واسع النطاق، حيث نجح المعرض خلال السنوات الفائتة في أن يتحول إلى معلم بارز لعرض الخيارات والإمكانات التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، وبوابة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وملاك العقارات، والخبراء، ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق العقاري، مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع مباشرة والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة».

التسهيلات والقوانين المشجعة

وأوضح الشامسي قائلاً: «إن تنظيمنا لهذا الحدث البارز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، كما يُسلّط المعرض الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة والدولة»، مضيفاً أن إمارة الشارقة تتبنى رؤية وسياسات تجمع بين حاجة الاقتصاد واحتياجات المستثمرين حول العالم، وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة، كما تواصل الإمارة تنظيم فعاليتها الاقتصادية، بهدف تنشيط السوق العقاري، واستقطاب رجال أعمال ومستثمرين ومطورين عقاريين جدد.

دعم اقتصاد الشارقة

وأشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، إلى أن تنظيم معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في دعم اقتصاد الشارقة وتعزيز مسيرة نموه المستدام، باعتبار قطاع العقارات أحد الأسس المتينة لتميز اقتصاد الشارقة وتنوعه وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، مؤكداً دور الحدث في إتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين والشركات العقارية وغيرها المتخصصة في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعها ومنتجاتها، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالها، وتعريف شريحة أوسع من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري، مشيراً إلى أن الحدث يشهد هذا العام العديد من الفعاليات والبرامج والندوات وورش العمل التي تنظم بهدف إطلاع المشاركين على أحدث القوانين والأنظمة والإرشادات التي توجه أصحاب المشاريع العقارية أو الراغبين في شراء وحدة عقارية، إلى جانب ندوات توعوية حول أفضل الممارسات في مجال التسويق العقاري.

تفعيل التواصل مع القطاع الخاص

من جهته، أوضح سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري- «إيكرس» ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة، «أن تنظيم «إيكرس 2024» يأتي ضمن أنشطة اللجنة العقارية التي تهدف إلى تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف إلى وضع القطاع العقاري في الإمارة عبر رصد التحديات والفرص وسبل التعامل معها والسعي إلى الارتقاء بأداء النشاط العقاري، من خلال إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار. كما أكد حرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، بما يدعم خططها التنموية».

وأشاد السويدي بـ«أهمية المعرض الذي يشهد تطوراً ملحوظاً من كافة الجوانب، سواء من ناحية المساحات أو الشركات المشاركة وكذلك التنظيم»، مؤكداً أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» محطة مهمة لتبادل الخبرات والتنافس على عرض أفضل الصفقات والمنتجات العقارية، وأن القطاع العقاري محصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة تحقق له الاتزان والاستقرار، وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين.