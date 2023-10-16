شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا للسفريات» تحصد ستّاً من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت العلامات التجارية لمجموعة دناتا للسفريات في دول مجلس التعاون الخليجي بست جوائز في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية 2023.

وتشمل الألقاب التي حصلت عليها مجموعة دناتا للسفريات: جائزة «الشركة الرائدة لتمثيل الناقلات الجوية في الشرق الأوسط» 2023 (خدمات دناتا)، والشركة الرائدة في إدارة السفر في البحرين 2023 (إدارة سفريات دناتا)، و«الشركة السعودية الرائدة في إدارة السفر 2023» (دناتا للسفريات).

ومن أبرز إنجازات المجموعة في جوائز صناعة السفر هذا العام فوز «المغامرات العربية» في ثلاث فئات للسنة الرابعة على التوالي. وتشمل الجوائز التي حصلت عليها كلاً من جائزة «الشركة الرائدة في إدارة الوجهات في الإمارات»، و«الشركة الرائدة في رحلات السفاري الصحراوية في الإمارات»، و«الشركة الرائدة في تنظيم الجولات السياحية في الإمارات».

تكريم

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات جون بيفان: «تحظى جوائز السفر العالمية السنوية بتقدير عالمي، ونحن فخورون بحصولنا على التكريم في هذه الفئات المتنوعة. ومع استمرارنا في النمو وتعزيز عروض منتجاتنا الأساسية وتقديم مزيد من خدمات السفر المحلية والعالمية، فإن هذا الفوز يمثّل تكريماً لتفوقنا، ونحن نتطلع إلى الكشف عن خدمات ومبتكرات أخرى للمسافرين ولشركائنا التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم طوال موسم شتاء 2023/ 2024».

وتواصل تشكيلة العلامات التجارية الواسعة لمجموعة دناتا للسفريات، التي تغطي مختلف جوانب صناعة السفر، الابتكار والتوسع من قاعدتها في دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخارجها.

ي ذكر أن جوائز السفر العالمية تكرم وتحتفي بالتميز في جميع قطاعات السفر والسياحة والضيافة. وتُمنح وفق نتائج تصويت متخصصي الصناعة في جميع أنحاء العالم.