شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة عجمان» تعَرف 400 شركة هندية بمقومات الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولتها الترويجية في الهند لتسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية التي تتمتع بها الإمارة وبناء الشراكات المثمرة وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية لاجتذاب السيّاح من مختلف أنحاء الجمهورية الهندية، واستقطاب المستثمرين في القطاع السياحي، وتم خلال الجولة استقبال حوالي 400 شركة عاملة في مجال السياحة وتنظيم الجولات السياحية، وعقد حوالي 25 اجتماعاً مع مستثمرين ومطورين عقاريين بارزين.

وفي إطار هذه الجولة، قدم وفد من الدائرة برئاسة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة، عرضاً ترويجياً عن الإمارة في مدينة بنغالور، عُقدت خلاله سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي ومشغلي القطاع السياحي، ووكلاء السفر والسياحة، ومديري المنشآت الفندقية بهدف الترويج للمقومات السياحية، والتعريف بأحدث الوجهات والمشاريع التي تشهدها الإمارة.

وعلى هامش الجولة الترويجية في جمهورية الهند، قام وفد الدائرة برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات في المدن الهندية الثلاث (بانجلور - أحمد أباد - مومباي) مع نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الاستثمار في المجال السياحي بهدف الترويج لعجمان كوجهة استثمارية جاذبة ورائدة في هذا القطاع الحيوي.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تعدّ الهند من الأسواق الرئيسية لإمارة عجمان حيث تحظى الإمارة بإقبال مشهود من الجمهورية الهندية بفضل الخدمات المميزة التي تقدّمها للزوّار والتجربة المتكاملة التي توفرها للقادمين من الهند بغرض الأعمال أو الترفيه. ونحن سعداء لنجاح هذه الجولة الترويجية التي تخللها عقد العديد من الاجتماعات التي تأتي في إطار جهودنا الحثيثة لدفع مسيرة نمو واستدامة القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الخارجية الى الإمارة وبما ينسجم مع تطلعاتنا إلى المساهمة بفاعلية في إنجاح سياسة التنويع الاقتصادي في إمارة عجمان».