شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الأسمدة والكيماويات تقود صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف، وقادت أسهم الكيماويات والبتروكيماويات صعود المؤشر الرئيسي لمستويات قياسية، على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إضافة إلى سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.84% ليصل إلى مستوى 21104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 25653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليصل إلى مستوى 8834 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 5765 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 5322 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والدلتا للسكر.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 40.3 ألف سهم، 75 ألف سهم، 659.3 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، وروواد السياحة-رواد عدد مليون سهم، 510 أف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 404.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 150 ألف سهم، 500 ألف سهم، 97.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 20 ألف سهم، 378 ألف سهم، 250 ألف سهم.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 474.2 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة عدد 40 ألف سهم، 7.1 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي في حالة إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية، وذلك باستخدام تطبيقات البولي إثيلين، وسيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول شركة ران جاز ليميتد النيجرية على ترخيص استخدام التقنيات المطلوبة.

في شأن آخر قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها حققت إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 794.7 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 35.45%، وزادت أرباح الشركة من 112.9 مليون جنيه إلى 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 25.39%.