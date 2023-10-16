شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2330 جنيها للجرام بمستهل التعاملات الأسبوعية وسط انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم :عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.





العقود الآجلة للذهبوأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 اكتوبر، استمرار ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 8074 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

حيث قام المضاربون الذين تحولوا إلى البيع على المكشوف على ذهب بورصة كومكس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 هذا الشهر، بزيادة صافي مراكزهم المكشوفة في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما انعكس على انخفاض سعار الذهب خلال الفترة الماضية، وفق تحليل جولد بيليون.

التحرك الأخير في سوق الذهب و وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط قد تعيد الطلب إلى التزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة القادمة