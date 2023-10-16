شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «شل» تسجل مستوى قياسي جديداً مع ارتفاع أسعار الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت أسهم شركة «شل» إلى مستوى قياسي مع ارتفاع أسعار الطاقة والتركيز القوي للرئيس التنفيذي الجديد على أعمال النفط والغاز الأساسية ما اجتذب المستثمرين.

وارتفعت أسهم الشركة 1.27% إلى 2758 بنساً في لندن الاثنين، مسجلة زيادة ثلاثة أضعاف عن أدنى مستوياتها في عصر الوباء عند 878.3 بنساً قبل ثلاث سنوات.

ويأتي انتعاش الأسعار في أعقاب سلسلة من المحاور الإستراتيجية التي قامت بها شركة شل تحت قيادة مختلفة. مع انهيار أسعار النفط والغاز أثناء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، قام الرئيس التنفيذي آنذاك بن فان بوردن بخفض أرباح الشركة بمقدار الثلثين، وتسريع تحولها إلى أشكال أنظف للطاقة وتعهد بالوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050.

وقد حافظ خليفته في هذا المنصب، وائل صوان، على هدف الكربون لمنتصف القرن، لكنه يوجه نسبة أكبر من استثمارات الشركة إلى النفط والغاز. ويسعى لجذب المستثمرين من خلال عوائد أعلى تنبع من التركيز «القاسٍ» على الأداء والانضباط المالي. (بلومبيرغ)