شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | سيارة سباقات فورمولا فائقة ذاتية القيادة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشف في جيتكس عن أول سيارة فورمولا بدون سائق تعمل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ والبرمجيات، والتي ستكون أول تجربة لها في حلبة ياس بأبوظبي في أبريل / نيسان 2024.

سيارة السباق الفائقة (سوبر ريسن كار)، هي أول سيارة سرعة ذاتية القيادة في السباقات تصل سرعتها إلى 300 كيلو متر في الساعة.

وكانت شركة ASPIRE أعلنت مؤخراً عن إطلاق أكبر دوري للسباقات ذاتية القيادة في العالم، المقرر إجراؤه في الربع الثاني من عام 2024 على حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبوظبي، وسيكون الأول في سلسلة سباقات السيارات ذاتية القيادة. مع مجموع جوائز يصل إلى 2.25 مليون دولار، سيضم سباق أبوظبي للسيارات ذاتية القيادة سيارات سوبر فورمولا من صنع شركة دالارا، والتي تم تمكين استخدامها من قبل شركة Japan Race Promotion (JRP).