شكرا لقرائتكم خبر عن «هب 71» تُجدّد برنامج الحوافز مع رفع الدعم إلى 750 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هب 71»، عن تعزيز برنامج الحوافز المقدّمة للشركات الناشئة برفع قيمة الدعم المقدّم من حوافز نقدية وعينية إلى 750 ألف درهم، ما سيحقق مزيداً من القيمة لشركات التكنولوجيا الناشئة المنضوية تحت مظلّة مجتمع «هب 71» الذي يشهد ازدهاراً ونموّاً متسارعاً.

وستحصل الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى برنامج الحوافز المتجدّد تحت اسم؛ برنامج بناء الشركات، على حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم بشكل خدمات دعم، وعلى 250 ألف درهم نقداً مقابل حصص في الأسهم، الأمر الذي يساعد مؤسّس الأعمال في الحصول على رأس المال اللازم لتمويل نموّ أعمالهم بسهولة. ولأول مرة، ستحصل «هب 71» على حصص ملكية في الشركات الناشئة التي يتمّ اختيارها للانضمام إلى برنامج بناء الشركات في «هب 71»، حيث ستقدم حزم دعم شاملة مصممة لتعزيز إمكانات الشركات الواعدة بنموّ مرتفع، وتمكين روّاد الأعمال من الموارد اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أثر مستدام.

حوافز جديدة

ويؤكّد تحوّل «هب 71» إلى نموذج الحوافز الجديد على التزام منظومة التكنولوجيا العالمية بزيادة القيمة المتاحة لروّاد الأعمال وشركات التكنولوجيا عالية الأداء خارج أبوظبي. وعند الانتهاء من برنامج بناء الشركات بعد عام واحد، يمكن للشركات الناشئة التي حققت أفضل أداء وفق معايير «هب 71» الحصول على حافز نقدي إضافي تصل قيمته إلى 250 ألف درهم، مقابل حصول «هب 71» على أسهم إضافية.

وستقدّم «هب 71» حوافز نقدية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، بناء على اتفاقية مبسّطة للأسهم المستقبلية (SAFE) تقوم على شروط ملائمة لمؤسسي الأعمال، تمّ تصميمها بصورة ملائمة لأنظمة سلطة سوق أبوظبي العالمي. ويهدف البرنامج المجدد إلى تعزيز نموّ المشاريع في أبوظبي، والتي تحتضن الآن أسرع منظومات الشركات الناشئة تطوراً من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسادس أسرع المنظومات نمواً على مستوى العالم. وبمجرد انضمام مؤسسي الأعمال إلى منظومة «هب 71»، ستتاح لهم فرصة الوصول إلى الحوافز لتمويل نموّ أعمالهم، من دون حاجة للدخول في جولة تمويل. وعند دخول الشركة الناشئة في جولة تمويل رسمية، ستحصل «هب 71» للحصول على حصة في أسهم الشركة الناشئة بموجب اتفاقية (SAFE). وتمّ تصميم هذا النهج بصورة تراعي مصالح مؤسّسي الأعمال بطريقة مبسطة وملائمة للمستثمرين؛ حيث تساعد الشركات الناشئة التي تسعى إلى التوسع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي في جمع رأس المال.

200 شركة

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«هب 71»: «شكلت منظومة «هب 71» منذ تأسيسها منصّة لانطلاق أكثر من 200 شركة ناشئة. وبناء على السمعة الكبيرة التي تميزنا بها في دعم نموّ شركات التكنولوجيا خلال مراحلها المبكرة، يُمثل تجديد برنامج بناء الشركات تطوراً طبيعياً لمنظومتنا المزدهرة، والتي مكّنت الشركات الناشئة المنضمة إلى البرنامج من جمع تمويلات إجمالية تقارب 5 مليارات درهم. ويعتبر هذا التأثير والتحوّل نحو توفير قيمة أكبر لمجتمع الشركات الناشئة لدينا، خطوة نموذجية تعزّز التزامنا تجاه روّاد الأعمال؛ حيث نسعى لدعم نموّ الشركات المبتكرة عبر إجراءات مبسّطة ومرنة تضمن لها النجاح. ويتجاوز هذا الالتزام من قبل «هب 71» تقديم الدعم المالي وحده؛ حيث نستثمر أيضاً في نجاح الشركات الناشئة في مجتمعنا إلى حدّ كبير، وسنظل مشاركين في مسيرة نموّها وتطورها المستدام داخل إمارة أبوظبي وخارجها».