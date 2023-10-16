شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | 100 جهة محلية تستعرض مستقبل خدمات الحكومات الرقمية في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستعرض 100 جهة حكومية محلية مستقبل الخدمات الرقمية خلال مشاركتها ضمن 4 أجنحة حكومية في «جيتكس غلوبال 2023»، المنصة التي تجمع تحت مظلتها ما يزيد على 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة، بين 16 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي في معرض «جيتكس»، لتسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي. وتعرض 33 جهة حكومية في جناح أبوظبي في «جيتكس 2023»، للعام 12 على التوالي، أحدث مبادراتها المبتكرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم إلى جانب العديد من الشركاء، المحليين والدوليين.