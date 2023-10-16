شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي في دبي إلى 3.81% في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع التضخم في دبي على أساس سنوي ليصل إلى 3.81% في سبتمبر/ أيلول 2023، مقارنة مع 2.28% في أغسطس/ آب الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.86% خلال سبتمبر، وهذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وجاءت الارتفاع على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة أسعار 10 خدمات ومجموعات إنفاق رئيسية وهي: والتأمين والخدمات المالية 9.2%، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 7.43%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.1%، والطعام والمشروبات 3.98%، والتعليم 3.43%، والمطاعم والفنادق 2.96%، والملابس 2.28%، والعناية الشخصية 1.4%، والصحة 0.69%، والمعلومات والاتصالات 0.49%.

تراجعت أسعار 3 مجموعات وهي التبغ 5.03%، والصحة 0.4%، والترفيه والرياضة والثقافة 1.16%.