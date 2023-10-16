شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند».. حضور قوي في «جيتكس» يرسخ التنقل الذكي والمستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كعادتها في كل عام، تبهر «اتصالات من إي آند» الزوار بأحدث الابتكارات التقنية خلال مشاركتها في معرض جيتكس الذي يُعَدُّ من أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوضح من خلال تلك الابتكارات مدى مساهمة التكنولوجيا والاتصالات في صياغة آفاق الحلول المستقبلية؛ ليمثل المعرض السنوي فرصة مثالية لعرض حلولها الفريدة والمبتكرة أمام الزوار والعارضين الوافدين إليه من كل أنحاء العالم، ومنفذاً مؤثراً للإعلان عن أحدث حلولها التقنية والرقمية المبتكرة، وقناة للتواصل مع أكبر الشركات العالمية والهيئات الحكومية المشاركة في المعرض.

وتشارك &e في معرض جيتكس 2023 تحت شعار «إي آند تعزّز الابتكار»، وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»: نحرص دائماً على المشاركة في معرض جيتكس، الذي يُعَدُّ من أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونعتبره منبراً نطلُّ من خلاله على زوار المعرض والشركات العالمية المشاركة فيه وجميع الجهات المحلية والعالمية من كل القطاعات المهتمة بأحدث التجارب الرقمية المبتكرة، ونستفيد من هذه الفرصة للاستماع إلى آراء زوار المعرض والوافدين إليه من كل أنحاء العالم؛ لدراستها وتحليلها بدقة، والتعرف عن قرب إلى الاحتياجات الشخصية للعملاء، وبالتالي تصميم تجارب رقمية شخصية، تناسب جميع شرائح العملاء واحتياجاتهم، ما يسهم في صنع تغيير جذري في حياتهم، وتحولهم بسهولة إلى المستقبل الرقمي.

وتعكس مشاركة &e في الدورة ال43 من معرض جيتكس، التزام المجموعة برؤيتها الواضحة واستراتيجيتها المدروسة، التي ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة، تؤهِّلها لأن تكون شريكاً في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد في هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، التي تسهم في تحقيق أهدافها في ربط المجتمعات رقمياً، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالمياً.

وحرصت &e على الدخول بقوة إلى قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ من أجل المساعدة في أَتْمَتَة عمليات عملائنا، ما يساعد على تحوُّلهم إلى مؤسسات أكثر كفاءة وإنتاجية وتنافسية في العصر الرقمي. ولدى &e فِرَق من الخبراء المستعدين لدعم مختلف الصناعات، بما في ذلك المدن الذكية والمستدامة، والتنقل الذكي، والتجزئة، والمدفوعات الرقمية، والصناعات الحديثة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية، وغيرها.

مستقبل الاتصالات والتنقل

وخلال مشاركتها تعرف «إي آند» زوّار المعرض بكل ما هو جديد في مستقبل قطاعات الاتصالات والتنقل والروبوتات والمدن الذكية والتجزئة الذكية وغيرها، والمدعومة بأحدث التقنيات وحلول الاتصال الرقمي. ويضم جناح &e مجموعة من السيارات المستقبلية والطائرات ذاتية القيادة والحلول التقنية المخصّصة لدعم أصحاب الهمم، إلى جانب أحدث الخدمات التي نقدمها لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الابتكارات التقنية في شبكات الجيل الخامس وقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية.

وتواصل «إي آند» سعيها لاختبار الآفاق المستقبلية للعالم الرقمي، وما تحمله من تحديات وفرص رقمية هائلة سنشهد من خلالها تجارب جديدة بالكامل في مختلف قطاعات الخدمات الرقمية، إذ حرصنا على تعزيز تجارب العملاء وتزويدهم بتجربة حصرية وجديدة بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال دويدار: نفخر بالتزامن مع انطلاق معرض جيتكس 2023 بالإعلان عن الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستشكل خطوة مهمة ومؤثرة في قطاع التنقل تعكس رؤية «إي آند» لمستقبل أكثر استدامة.

ويأتي المشروع الجديد في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المركبات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها في دولة الإمارات وفي العالم ككل، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نمواً سنوياً بنسبة 30% حتى عام 2028، لذا تمثل Charge& Go انعكاساً لالتزام «إي آند» المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة.

وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دولة الإمارات لتقدم للعملاء منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، إذ تنسجم هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

علاوةً على ذلك، يوفر تطبيق الهاتف المتحرّك الذكي المخصّص للخدمة تجربة سهلة وسلسة للعملاء أثناء شحن مركباتهم الكهربائية، حيث يتم التعاون مع كافة الشركاء في ذات القطاع لإتاحة الفرصة للعملاء لسداد الدفعات لمختلف محطات الشحن من خلال التطبيق، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر اتساقاً ومرونة، إذ تسعى «إي آند» إلى أن تصبح هذه المنظومة أكبر منظومة لشحن السيارات الكهربائية في الدولة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.