شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهيمن على قائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن النسخة الأولى من قائمتها «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط» التي تضم رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو الأهداف المستدامة.

وتضم القائمة 44 شركة من الإمارات، و22 شركة من السعودية، و10 شركات من قطر، و12شركة عالمية، منها 11 شركة مقرها الإقليمي في الإمارات. كما تضم 5 شركات من مصر، و3 شركات من الكويت، وشركتين لكل من البحرين و عُمان.

وعمل فريق فوربس الشرق الأوسط على تقييم الشركات ضمن 11 قطاعا رئيسيا، اعتمادا على تأثيرها البيئي الإيجابي، والتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فضلًا عن مستويات الشفافية والتعاون، وإطلاقها المبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام الماضي، كذلك خارطة الطريق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. أما بالنسبة للشركات العاملة في قطاع البنوك والخدمات المالية، فتم الأخذ بالاعتبار قيمة التسهيلات الممنوحة للمشروعات المستدامة عند تصنيفها.

10 قادة

كما نسلط الضوء على 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لمواجهة تحديات تغير المناخ. ومن الإمارات تضم القائمة سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي، ومريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات.

ومن السعودية، تضم قائمة القادة الحكوميين عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة. في حين تضم القائمة كذلك محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة في البحرين، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، وعبد الله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، فضلًا عن فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.

وفي قصة غلاف فوربس لعدد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في لقاء حصري، عن أهمية تعاون قادة العالم معًا لإحداث التغيير بشأن قضية التغير المناخي: «إن الوضع الراهن ليس مقبولًا، لذا علينا التوقف عن لوم بعضنا بعضًا، والعمل على حل المشكلة معًا، فالخطر الأكبر يتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء».