شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تفشل في المحافظة على مكاسب بداية الجلسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فشلت مؤشرات الأسهم في الإمارات في المحافظة على الارتفاع الذي رافق تداولات جلسة بداية الأسبوع، حتى الدقائق الأخيرة لتغلق في المنطقة الحمراء في جلسة اتسمت بالهدوء.

وأغلق مؤشر سوق دبي متراجعاً 0.55% عند 3943.35 نقطة:

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة

الإمارات للمرطبات 5.26%

اكتتاب 4.95%

السلام البحرين 2.37%

إمباور 2.21%

الأسهم الأكثر تراجعاً خلال اليوم

شعاع 6.35%

دبي الوطنية للتأمين 3.51%

تعاونية الاتحاد 3.29%

إعمار العقارية 2.76%

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع 0.04% عند الإغلاق عند 9479.09 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة

أرام 14.69%

إسمنت الخليج 8.53%

بنك الشارقة 8.37%

أم القيوين للاستثمارات 7.84%

الأسهم الأكثر تراجعاً خلال اليوم

تكافل 9.52%

إشراق 4.52%

حياه للتأمين 4.10%

رأس الخيمة العقارية 2.8%