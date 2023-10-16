شكرا لقرائتكم خبر عن 64 متحدثا في المؤتمر العالمي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش المؤتمر العالمي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة المقرر انعقاد في 22 - 23 أكتوبر الحالي بالرياض الفرص والحلول الإبداعية المتقدمة في القطاع، فيما سيتحدث في الفعالية 64 متحدثا من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى 8 متحدثين في الورش.

ويأيت المؤتمر لتشجيع وتعزيز أفكار الابتكار لتطوير مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وإتاحة الفرص للمستفيدين من التواصل مع الخبراء والوصول للمعلومة بطريقة سهلة وسلسة من خلال لقاءات الخبراء التي ستقدمها خلال المؤتمر من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتشارك خبراتهم لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المؤتمرات.

مركز لوجستي عالمي

تشكل السعودية نواة ومركزا لوجستيا عالميا يجمع القارات الثلاث ويربطها ببعضها، حيث وسعت برامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية والتي من شأنها تجويد حياة الإنسان داخل وخارج المملكة وتترجم ما تحمله القيادة الرشيدة من هم إنساني تجاه القضايا العالمية بمختلف مجالاتها.

ويتضمن المؤتمر 8 ورش عمل متخصصة في برامج سلاسل الإمداد وسبل تطويرها وابتكار البرامج النوعية التي تمكن مشاريعها وتجود من طريقة أدائها، أيضاً يشارك في نشاط "اللوجيثون" 770 فردا ضمن 70 فريقا، كذلك تشارك قرابة 101 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص منها أرامكو ومدن والهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية العالمية للموانئ تتعاضد جميعها للمضي بالمؤتمر نحو أهدافه.

وحققت المملكة في مجال "منظومة النقل والخدمات اللوجستية" تقدما في المرتبة العالمية وقد نشر ذلك في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، فيما حققت قفزات نوعية في مجالات مختلفة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مما يؤكد على ريادية السعودية في المجال وحرصها الكبير على تبني المشروع عالميا لخدمة الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.

و جاء هذا المؤتمر ترجمة لواحدة من أعمدة رؤية 2030، التي تؤكد حرص المملكة على تحقيق الترابط الاقتصادي بين دول العالم، مما ينعكس إيجابا على المصالح المشتركة للشركاء وللاقتصاد العالمي عامة ويسهم كذلك في تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن امتداد الطاقة العالمي.