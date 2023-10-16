شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 12 صنفا من الخضروات.. والبطاطس في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع أسعار 12 صنفا من الخضروات في السعودية على أساس سنوي، فيما ارتفع نحو 13 صنفا، في شهر سبتمبر من العام الحالي.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، فإن البطاطس الوسط المحلي تصدرت الأصناف التي انخفضت سعرها على أساس سنوي بنسبة 26.9%، مسجلة 3.95 ريال.

الكوسة والخيار

بحسب النشرة فإن سعر الكوسة المحلي (1 كجم) سجل 6.83 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 18.6%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 9.6%، بينما سجل سعر الخيار المحلي 5.43 ريال، منخفضا بنسبة 18.2% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 2.8% على أساس شهري.

وانخفض سعر الباذنجان الأسود المحلي، والبامية المحلي، بنسبة 16.9%، و16.8% على التوالي على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 13.8%، على أساس سنوي، و4.7% على أساس شهري مسجلة 12.65 ريال للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي 9.18 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 8.2%، فيما انخفض سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي بنسبة 7.8% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الملوخية المحلي بنسبة 4.1%، و3.3% على أساس سنوي وشهري على التوالي، بينما تراجع سعر البقدونس 0.9%.

وتراجع سعر الجزر المحلي بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مسجلا 5.45 ريال للكيلو، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 2.2% في سبتمبر الماضي.

وتصدر الملفوف الأبيض الأصناف الأكثر ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي، بنسبة 16.3%، مسجلا 3.72 ريال، تلاه الطماطم المحلي بزيادة 15.1% مسجلة 7 ريالا للكيلو.