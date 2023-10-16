شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 7 فرص استثمارية في محافظة الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية سبع فرص استثمارية متنوعة في محافظة الخفجي، ومددت فرصة استثمارية لفندق على مساحة 1976.67 متراً مربعاً، ضمن خططها في تنمية الاستثمارات بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة، أن هذه الفرص الاستثمارية التي انتهت إدارة تنمية الاستثمارات ببلدية محافظة الخفجي من دراستها تضمنت؛ إنشاء وتشغيل وصيانة صالة رياضية على القطع رقم 669 و 670 و 671 بحي الشاطئ بمساحة 3000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة 4 شاليهات على القطع رقم " 147 و 148 و 149 و 150" بحي الشاطئ على مساحات 1000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة 2 كافي سيار على القطعتين رقم 660 و 661 بحي الشاطئ على مساحتي 1000 متر مربع.

وأشارت إلى تمديد موعد المزايدة على فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة خدمات فندقية على القطعتين رقم "662 و 663" بحي الشاطئ بمساحة 1976.67 متراً مربعاً، وحددت آخر موعد لشراء الكراسة بتاريخ 30/ 03/ 1445هـ، وموعد فتح المظاريف في 13/ 05/ 1445هـ، داعيةً الراغبين في الاستثمارات الدخول على منصة (فرص) والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.