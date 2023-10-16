شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت»: إطلاق أسبوع الابتكار بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أمس، فعاليات أسبوع الابتكار 2023 في مركز "ذكاء"، برعاية هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبمشاركة أكثر من 30جهة من القطاعين العام والخاص.

وتضم فعاليات الأسبوع ورش عمل وقصص نجاح تقدمها العديد من المنشآت الابتكارية، وجلسات حوارية عن فرص السوق السعودي، التي تقدمها مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية الفردية التي تقدمها الجهات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال في القطاعات المختلفة.

مجالات الابتكار التجاري

خُصص أسبوع الابتكار فعالياته لكافة مجالات الابتكار التجاري، حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى أولوية ابتكارات اقتصاديات المستقبل، وهي ابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وابتكارات الفضاء، والدرونز والروبوتات.

ويسلط الأسبوع الضوء على مجالين صاعدين للابتكار التجاري، وهما الابتكار في مجال الثقافة، والابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.

ويركز هذا المشروع على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي حول المملكة، والقادرة على تقديم الخدمات والفرص الداعمة للابتكار، تسريعاً لوتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محلياً.

يذكر أن "منشآت" تقيم فعاليات أسبوع الابتكار سنوياً ضمن مشروعها لتفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، الذي انطلق في سبتمبر 2020.