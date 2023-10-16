شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 10 فرص استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار،.

وأتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.

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وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.

وقدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي, الشكر لوزير الاستثمار م. خالد الفالح على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة "استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.