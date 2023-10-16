شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنية قيمة صفقة استحواذ مجموعة جدير على شركة تروجان للتطوير والمقاولات والان مع تفاصيل الخبر
أعلنت مجموعة جدير الرائده فى مجال التطوير العقارى عن إتخاذها خطوة إستراتيجية فارقه فى مسيرتها بالإستحواذ الكامل على شركة تروجان للتطوير والمقاولات المالكه لمجموعه من المشروعات بالعاصمه الإداريه الجديده والقاهرة الجديده
أوضح المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس إدارة المجموعة أنه فى إطار الخطة التوسعيه للمجموعة والتى تستهدف زيادة وتنوع نشاطها تأتى صفقة الاستحواذ على شركة تروجان وهى من كبريات الشركات العامله بمجال التطوير العقارى والمقاولات والخرسانه وتمتلك محفظه كبيره من المشروعات بالعاصمه الإداريه الجديدة والقاهرة الجديده مما يعزز من توسع مجموعة جدير فى مجال الاستثمارات العقاريه بالسوق
وكشف أبو الخير عن حجم صفقة الاستحواذ التى قامت بها المجموعه على تروجان والتى تتجاوز المليار جنيه
وقال رئيس مجلس الإدارة إنه جارى التخطيط لتطوير المشروعات التى كانت مملوكة لشركة تروجان والتى تم الاستحواذ عليها بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والخطة الاستراتيجية لجدير
وقال أبو الخير أن الشركة تستهدف ضخ إستثمارات تقدر ب٤ مليارات جنيه خلال عام ٢٠٢٣و٢٠٢٤ فى مشروعاتها القائمة ومشروعات جديده سيتم الإعلان عنها قريبا تضاف لمحفظة مشروعات المجموعة وتمثل قيمة مضافة تدعم الثقة فى إسم وسمعة المجموعه وترفع تصنيفها لتكون فى مصاف الشركات العقاريه العامله بالسوق العقارى المصرى.
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