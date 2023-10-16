مليار جنية قيمة صفقة استحواذ مجموعة جدير على شركة تروجان للتطوير والمقاولات

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القاهرة - سامية سيد - مهندس محمود أبو الخير: صفقة الإستحواذ تعزز من توسع المجموعة بالسوق العقارى نستهدف ضخ 4 مليارات جنيه كاستثمارات خلال عامي 2023 و2024

أعلنت مجموعة جدير الرائده فى مجال التطوير العقارى عن إتخاذها خطوة إستراتيجية فارقه فى مسيرتها بالإستحواذ الكامل على شركة تروجان للتطوير والمقاولات المالكه لمجموعه من المشروعات بالعاصمه الإداريه الجديده والقاهرة الجديده

أوضح المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس إدارة المجموعة أنه فى إطار الخطة التوسعيه للمجموعة والتى تستهدف زيادة وتنوع نشاطها تأتى صفقة الاستحواذ على شركة تروجان وهى من كبريات الشركات العامله بمجال التطوير العقارى والمقاولات والخرسانه وتمتلك محفظه كبيره من المشروعات بالعاصمه الإداريه الجديدة والقاهرة الجديده مما يعزز من توسع مجموعة جدير فى مجال الاستثمارات العقاريه بالسوق

وكشف أبو الخير عن حجم صفقة الاستحواذ التى قامت بها المجموعه على تروجان والتى تتجاوز المليار جنيه

وقال رئيس مجلس الإدارة إنه جارى التخطيط لتطوير المشروعات التى كانت مملوكة لشركة تروجان والتى تم الاستحواذ عليها بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والخطة الاستراتيجية لجدير

وقال أبو الخير أن الشركة تستهدف ضخ إستثمارات تقدر ب٤ مليارات جنيه خلال عام ٢٠٢٣و٢٠٢٤ فى مشروعاتها القائمة ومشروعات جديده سيتم الإعلان عنها قريبا تضاف لمحفظة مشروعات المجموعة وتمثل قيمة مضافة تدعم الثقة فى إسم وسمعة المجموعه وترفع تصنيفها لتكون فى مصاف الشركات العقاريه العامله بالسوق العقارى المصرى.