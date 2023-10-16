شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 8 مكرر (ج) في 26 فبراير سنة 2023 القانون رقم 10 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنيرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادى النطرون بالصحراء الغربية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنيرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادى النطرون بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.