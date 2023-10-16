شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «آني» تتيح التحويل في 10 ثوان.. بحد أقصى 50 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الإمارات منصة «آني» الوطنية للدفع الفوري، والتي تقوم بتشغيلها شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات المركزي، ستُمكّن المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين من توفير تجربة دفع جديدة وفورية وسلسة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال والشركات والهيئات الحكومية، وستسمح «آني» بإجراء عمليات دفع رقمية بصورة فورية وآمنة وبسلاسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي شخص ولأي شخص.

وتهدُف «آني» لتحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع في الدولة وتعزيز الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع، مما يدعم التوجّهات نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي. وتتضمن خدمات المنصة تطبيقاً للهاتف المتحرك يتميز بأنه آمنٌ وسهل الاستخدام، ويُوفّر مجموعة واسعة من مزايا الدفع - مثل تحويل الأموال إلى الهاتف المتحرك أو البريد الإلكتروني للمستخدم، بالإضافة إلى عمليات الدفع باستخدام أحد المعرّفات المختلفة وكذلك الدفعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وطلبات إجراء الدفعات إلى جانب عدة مزايا مستقبلية مثل التصريح بأداء الدفعات من خلال الخصم المباشر إلكترونياً، والشيكات الرقمية بالكامل.

وستدعم منصة «آني» المدفوعات بما يصل إلى 50,000 درهم كمرحلة أوّلية، لكي يتمكن المستخدمون من التعرّف على المزايا والخدمات التي توفرها المنصة بطريقة تخضع للمراقبة.

* ما هي الخدمات الرئيسية التي توفّرها منصة «آني» للعملاء للأفراد؟

تشمل الخدمات الرئيسية التي توفّرها المؤسسات المالية المرخصة عبر منصة «آني» تطبيق «آني» للهاتف الذكي المبتكر الذي يدعم تحويل الأموال من حسابك الحالي لدى المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين باستخدام مُعرّف واحد فقط مثل رقم الهاتف المتحرك أو عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد، إضافة إلى القيام بعمليات وطلبات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وفي الإصدارات المستقبلية على المدى القريب، ستوفّر «آني» أيضاً تصريحاً بالخصم المباشر إلكترونياً، وإجراء دفعات من خلال الخصم المباشر بصفة فورية، والشيكات الرقمية بالكامل والتي تعد الأولى من نوعها ويمكن إصدارها وسدادها وتسويتها على الفور.

* ما هي المزايا الرئيسية لاستخدام منصة «آني»؟

توفر منصة «آني» طريقة مريحة وآمنة وسهلة الاستخدام لتحويل وتسوية الأموال في أي وقت وفي أقل من 10 ثوانٍ، وذلك تماشياً مع أفضل المعايير الدولية والتدابير الأمنية، فهي تُبسّط عملية التسوية وتُوفّر تجربة دفع فورية.

ما هي الاختلافات بين منصة «آني» وحلول الدفع الأخرى الحالية (على سبيل المثال، المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وبطاقات الدفع)؟

يتم تشغيل «آني» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويتم توفيرها للسوق من قبل المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين. وعلى عكس العديد من المحافظ الإلكترونية، تتيح «آني» تجربة مدفوعات فورية على نطاق واسع.

يمكن أيضاً اعتبارها بديلاً أفضل للدفعات باستخدام بطاقة الخصم المباشر للمتاجر وللتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يزيد من تنفيذها بصورة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

* هل يمكن استخدام منصة «آني» لسداد مدفوعات الخدمات الحكومية وفواتير الخدمات والتجارة الإلكترونية؟

نعم. تتيح منصة «آني» التحويلات الفورية للأموال إلى مجموعة متنوعة من المستفيدين إضافة إلى تمكين عمليات الدفع الآمنة لمختلف الخدمات، من المدفوعات الحكومية إلى التسوق عبر الإنترنت وعمليات الشراء داخل المتاجر.

* هل سيتوفر المزيد من الخدمات والخصائص الوظيفية والمزايا في المستقبل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمتى ستتوفر هذه الخدمات؟

ستواصل منصة «آني» توفير خصائص وظيفية مبتكرة، بما في ذلك التصريح بعمليات الخصم المباشر الإلكتروني والدفعات من خلال الخصم المباشر بصورة فورية والشيكات الرقمية بالكامل والتي تُعد الأولى من نوعها.

* هل يمكن استخدام منصة «آني» لإجراء عمليات تحويل الأموال دولياً؟

تقتصر الدفعات باستخدام منصة «آني» حالياً على تحويل الأموال محلياً، حيث تتيح للعملاء إرسال الأموال واستلامها بين الحسابات الموجودة في المؤسسات المالية أو لدى مقدمي خدمات الدفع المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. مع ذلك، ستواصل الاتحاد للمدفوعات استكشاف فرص ربط خدمات «آني» بمنصات الدفع الفوري خارج دولة الإمارات لتسهيل عمليات التحويل الفورية عبر الحدود، والتي تشمل الحوالات الدولية.

إمكانية الوصول إلى منصة «آني»

* كيف يمكن للعملاء الأفراد الوصول إلى خدمات «آني»؟

يمكن الوصول لخدمات منصة «آني» من خلال تطبيق «آني» للهاتف المتحرك والذي يعتبر سهل الاستخدام وآمناً، ويتوفر على جوجل بلاي «Google Play» وعلى آب ستور «App Store». يمكن أيضاً للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين اختيار عرض الخصائص الوظيفية من خلال تطبيقات الهاتف الأصلية الخاصة بهم، أو عبر قنواتها الأخرى المخصصة للعملاء. لمزيد من التفاصيل والمعلومات والإرشادات حول إمكانية الوصول لخدمات «آني» وطريقة استخدامها، يمكن للعملاء التواصل مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يتعاملون معهم.

* متى ستتم إتاحة خدمات «آني» للمستخدمين النهائيين؟

ستتوفر خدمات «آني» بدءاً من أكتوبر 2023 لجميع عملاء المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العملاء الأفراد والمتاجر والشركات. ويمكن للعملاء التواصل مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يتعاملون معهم للتحقق من موعد توفر هذه الخدمات لهم.

* ما هي المؤسسات المالية و/أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين سيوفرون خدمات «آني»؟

ستتوفر خدمات «آني» تدريجياً في السوق عبر جميع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يوفرون خدمات الدفع للعملاء الأفراد. ويمكن للعملاء التواصل مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يتعاملون معهم للتحقق من موعد توفر هذه الخدمات لهم.

* كيف يمكن للعملاء الأفراد البدء باستخدام خدمات «آني»؟

يمكن للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين تسجيل عملائهم ضمن منصة «آني» بعد الحصول على موافقتهم. وبمجرد التسجيل، يمكن للعملاء تحميل تطبيق «آني» من متجر «جوجل بلاي» أو «آب ستور» على هواتفهم الذكية. وستجري بعد ذلك عملية تسجيل ومصادقة بسيطة من أجل ربط حسابات الدفع الخاصة بالعملاء بمنصة «آني».

بالنسبة لبعض المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين، سيتم أيضاً دمج خدمات «آني» بشكل مباشر ضمن تطبيقات الهواتف الذكية الحالية الخاصة بهم وضمن قنوات الخدمة الأخرى الخاصة بالعملاء.

ويمكن للعملاء معرفة كيفية البدء باستخدام خدمات «آني» وشروط وأحكام هذه الخدمات من خلال التواصل مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين.

* هل يمكن للعملاء ربط أكثر من حساب دفع واحد بتطبيق «آني» للهاتف المتحرك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يمكن القيام بذلك؟

نعم، يمكن ربط حسابات دفع متعددة بتطبيق «آني» للهاتف المتحرك، شريطة أن تكون المؤسسات المالية المختلفة أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين تعود لهم هذه الحسابات، قد سجلوا العملاء على منصة «آني» باستخدام نفس رقم الهاتف المتحرك أو نفس الهوية.

كيف يمكن للعملاء الحصول على مزيد من المعلومات عن «آني»؟

للحصول على أي معلومات مطلوبة، يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يتعاملون معهم.

الرسوم والتكاليف

* ما هي الرسوم والتكاليف اللازمة للوصول لمنصة «آني» واستخدام خدماتها؟

سيتم تحديد الرسوم من قبل المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يقدمون خدمات «آني». ويمكن للعملاء التواصل مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين الذين يتعاملون معهم للحصول على المزيد من التفاصيل حول الرسوم.

الضوابط الأمنية

* هل عمليات الدفع عن طريق «آني» آمنة؟ ما هي المزايا الأمنية التي توفرها منصة «آني»؟

تم تطوير منصة «آني» باستخدام أحدث التقنيات الأمنية لضمان إجراء المدفوعات ضمن شبكة «آني» بأمان تام.

وستحتاج جميع المدفوعات للمصادقة عليها عبر القياسات الحيوية أو رقم التعريف الشخصي. ومع ذلك، فإننا نود تذكير العملاء بأهمية الحفاظ على أمن المعلومات، وأنه يجب عليهم التأكد من إجراء المدفوعات لصالح المستفيدين المعنيين، كما يجب على العملاء التأكد من هوية أي شخص أو جهة تطالب بأي دفعات والتحقق دائماً من سجل معاملاتهم.

* عند تعرّض المستخدمين أو المتاجر لأي حادثة أمنية، ما هي الإجراءات التي يجب على المستخدمين أو المتاجر اتباعها للإبلاغ عن الحادثة والحد من أضرارها؟

في حال شعر المستخدمون بأن حساباتهم مخترقة أو تم إجراء معاملة دفع دون تصريح منهم، فعليهم إبلاغ المؤسسة المالية أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك على الفور.

الدعم المتواصل

* في حال مواجهة المستخدمين لأي مشكلات تشغيلية، ما هو الدعم الذي سيتم الحصول عليه من آني؟

في حال مواجهة أي مشكلة، يجب على العملاء التواصل فوراً مع المؤسسات المالية أو مقدمي خدمات الدفع الذين يتعاملون معهم.

* هل هناك أي رسوم أو مصاريف مقابل الحصول على الدعم المتواصل؟

يتم تحديد رسوم أو مصاريف الحصول على الدعم، إن وجدت، من قبل المؤسسة المالية أو مقدم خدمات الدفع المرخص له.

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