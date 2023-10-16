شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع «سافي» يستقطب «نيتا أوتو» لصناعة السيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية مع شركة «نيتا أوتو»، المالكة لعلامة سيارات «هوزون أوتو» الكهربائية، تقوم بموجبه الشركة المختصة في صناعة السيارات الكهربائية بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير ومصنع لتجميع السيارات في أبوظبي، بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «سافي».

ويوفر المجمع الجديد، الذي يتخذ من مدينة مصدر مركزاً له، مرافق وخدمات متطورة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، من أجل تشجيع مجالات التصميم والاختبار ونماذج الابتكارات الأولية، وتصنيع مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها.

وسيكون المقر الجديد لشركة «نيتا» المركز الرئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثالث مراكزها المتخصصة بالبحوث والتطوير، إلى جانب مركزيها في شنغهاي وهونغ كونغ. وسيوفر المقر الجديد خدمات الدعم للعملاء في المنطقة، بما في ذلك خدمات البيع والتسويق والاستيراد والتصدير، وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

وستتمكن الشركة من اختبار تقنياتها الجديدة، ضمن منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، والتي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات للعدد المتزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تم إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ليكون مؤهلاً لمباشرة عملياته بشكل فوري، وعلى نطاق واسع، ويسعدنا أن نرحّب بشركة «نيتا أوتو» في أبوظبي، ونتطلع لما ستقدمه من مساهمات تدعم نشر تطبيقات السيارات الذكية وذاتية القيادة بشكل مباشر، لتقدم نموذجاً يحتذى للشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات».

وتعمل أبوظبي على تطوير مجمع متكامل من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال السيارات الذكية وذاتية القيادة، بما في ذلك التطبيقات البرية والبحرية والجوية. ويوحد المجمّع الجديد جهود كافة المؤسسات والشركات الوطنية، لتطوير سلسلة القيمة للمركبات الذكية وذاتية القيادة، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية، وتوفير التمويل والفرص الاستثمارية، وتحفيز الإبداع والابتكار، إلى جانب توفير منصة موحدة للخدمات التنظيمية وتسريع اعتماد التطبيقات المستقبلية. وستشمل هذه الجهود تعزيز التعاون الأكاديمي، ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتطوير الورش وتوفير مرافق لوجستية للشركات والمؤسسات في المجمع من خلال شبكة أبوظبي اللوجستية العالمية. وستتولى الجهات التنظيمية المحلية الإشراف على جميع عمليات المجمّع، لتوفير بيئة تنظيمية متطورة لدعم ابتكارات مجمّع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة عبر مختلف التطبيقات البرية والجوية والبحرية.