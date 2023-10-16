شكرا لقرائتكم خبر عن «عُمان والاتحاد للقطارات» تنقل الحجر الجيري لـ«حديد الإمارات أركان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، وذلك لتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «عُمان والاتحاد للقطارات» تقديم الحلول اللوجستية لعمليات نقل الحجر الجيري الخام الذي تعتزم شركة «حديد الإمارات أركان» استيراده من سلطنة عُمان إلى مصانع الإسمنت التابعة للشركة في مدينة العين بدولة الإمارات.

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، والمهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان».

تعزيز الشراكة

وقال المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: نفخر بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى الشركات في مجال مواد البناء مثل شركة «حديد الإمارات أركان»، حيث تجسد هذه الاتفاقية الرؤية التي تم إطلاق مشروع الربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات من أجلها، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين الشقيقين، وربط مناطق الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير بشبكة نقل متكاملة عالية الكفاءة، ما يسهم في إيجاد فرص تجارية واعدة ومستدامة لصناعة التعدين وقطاع إنتاج مواد البناء والتشييد في سلطنة عُمان ودولة الإمارات.

سلسلة التوريد

من جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: من خلال العمل مع «عُمان والاتحاد للقطارات»، فإننا نعزز قدرات سلسلة التوريد عبر الاستفادة من شبكة السكك الحديدية التي تربط البلدين. وتمهد هذه الاتفاقية لاستخدام حلول لوجستية متكاملة لنقل المواد الخام من وإلى مصنع الإسمنت في مدينة العين، وهي حلول تتميز بالكفاءة من ناحية التشغيل والتكاليف ومراعاة البيئة. كما أن الاتفاقية تسهم في تحقيق تطور نوعي على مستوى شبكة النقل وسلاسل التوريد العابرة للحدود.

وستقوم شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» بتوفير الدعم اللوجستي وحلول الشحن لخطط شركة «حديد الإمارات أركان» من خلال نقل مواد خام عالية الجودة من سلطنة عُمان بكميات تتراوح بين 4 - 6 ملايين طن سنوياً إلى مدينة العين بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، الأمر الذي سيدعم «حديد الإمارات أركان» في إنتاج وتصدير 2 - 3 ملايين طن سنوياً من منتجاتها النهائية إلى الأسواق في المنطقة.