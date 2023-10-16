شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل المزروعي: الوزارة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّم سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، تقديراً لدعمهم وجهودهم ودورهم في النجاح الذي حققته الوزارة، خلال ملتقى الشركاء السنوي 2023 الذي نظمته الوزارة في فندق فيرزاتشي بدبي، تحت شعار «معاً نتكامل»، وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من رؤساء وممثلي شركاء الوزارة من القطاعين، الحكومي والخاص.

وفي كلمته، خلال الملتقى، شكر المزروعي شركاء الوزارة لمساهمتهم الفاعلة في مسيرة التطور التي تنجزها الوزارة، ودعم رؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأهدافها الاستراتيجية، وفي تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتعزيز مكانة الإمارات وتنافسيتها على المســـــــتوى العــــالمي.

عامل نجاح

وأكد أن الشركاء عامل رئيس في تحقيق النجاح على مختلف الصعد، وأن الشراكات الفاعلة تحقق نتائج إيجابية وملموسة، وتقود إلى تحقيق الأهداف المرسومة بنجاح، وأن الشراكات الاستراتيجية واحدة من أهم ركائز بناء العلاقات وتنميتها بين القطاعين، العام والخاص؛ لكونها تُحقق المنفعة المتبادلة، وتُسهم في تعميق التعاون والاهتمام المشترك.

وقال: حريصون على التعاون البنّاء مع شركائنا في القطاعين، العام والخاص، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع، ما يخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى الاستثمارات المالية والنتائج المثمرة للجميع، ويفتح آفاقاً جديدة من الفرص، عبر توفير الموارد اللازمة لدعم متطلباتنا للمستقبل، وإنه بفضل جهودنا المشتركة حققت الإمارات مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الدولة ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تقع تحت مسؤوليات الوزارة، بما فيها 6 مؤشرات في المركز الأول، موضحاً أن إجمالي عدد مؤشرات الأجندة الوطنية في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان، التي يتم العمل عليها مع الشركاء، بلغت 11 مؤشراً.

وتابع: «أثمرت شراكاتنا العمل على 7 مشاريع تحولية ضمن الحزمة الأولى، كما تم إطلاق (الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036)، كما نعمل ضمن منظومة شراكتنا على استحداث عدد من الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بمنظومة عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية».

مجمعات زايد

وتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز مشروع «مجمعات زايد التعليمية» في وقت قياسي، تلك المجمعات التي تعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في الإمارات، وتترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان.

وجرى خلال الملتقى عرض فيلم استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والذي يمثل ثمرة التعاون المشترك.

وشملت قائمة المكرمين، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودائرة الطاقة بأبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى بلدية دبي، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وشركة الإمارات للكهرباء والمياه، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبلدية الشارقة، ودائرة إسكان الشارقة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة إسكان أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وجامعة الشارقة، ومجموعة بيئة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية والعالمية.