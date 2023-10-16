شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية على وقع التطورات في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ، الاثنين، حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.75% إلى 10622.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم.كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 2.57% إلى 22626.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.04% عند الإغلاق إلى 9479.09 نقطة، ومؤشر سوق دبي 0.55% إلى 3943.35 نقطة.

الكويت

إلى ذلك، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 1.02% إلى 6636.15 نقطة، جراء تداول 138.7 مليون سهم نفذت عبر 9846 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وارتفع مؤشر البحرين العام، 0.02% إلى 1943.53 نقطة، في حين انخفض مؤشر البحرين الإسلامي 0.09% إلى 724.24 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.874 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 245347 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.80% إلى 10,045 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 473 مليون ريال.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.96% إلى 4714.59 نقطة. وبلغت قيمة التداول 5.479 مليون ريال عُماني.

مصر

وخارج منطقة الخليج، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي اكس 30» 3.48% إلى 21032.35 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» 1.5% إلى 3807.99 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 2.37% إلى 5778.65 نقطة.