شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية على وقع التطورات في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.75% إلى 10622.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم.
كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 2.57% إلى 22626.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.04% عند الإغلاق إلى 9479.09 نقطة، ومؤشر سوق دبي 0.55% إلى 3943.35 نقطة.
الكويت
إلى ذلك، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 1.02% إلى 6636.15 نقطة، جراء تداول 138.7 مليون سهم نفذت عبر 9846 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.
البحرين وقطر
وارتفع مؤشر البحرين العام، 0.02% إلى 1943.53 نقطة، في حين انخفض مؤشر البحرين الإسلامي 0.09% إلى 724.24 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.874 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 245347 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.
وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.80% إلى 10,045 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 473 مليون ريال.
وتراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.96% إلى 4714.59 نقطة. وبلغت قيمة التداول 5.479 مليون ريال عُماني.
مصر
وخارج منطقة الخليج، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي اكس 30» 3.48% إلى 21032.35 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» 1.5% إلى 3807.99 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 2.37% إلى 5778.65 نقطة.