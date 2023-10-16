شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر 7 أصناف من الفواكه والمكسرات خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار 7 أصناف للفواكه والمكسرات في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار 10 أصناف.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء تصدر الرمان الهندي الأصناف في التراجع في الأسعار، إذ سجل 14.35 ريال، منخفضا بنسبة 13.6% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 7.7% على أساس سنوي.

سعر الكمثرى

بحسب النشرة فإن سعر الكمثرى الوسط اللبناني بلغ في شهر سبتمبر الماضي نحو 12.19 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 4.8%، بينما ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي.

وتراجع سعر التمر (الرطب) بنسبة 4.2% على أساس شهري، مسجلا 13.09 ريال، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 4.1%، بينما تراجع سعر البرقوق بنسبة 5.9% على أساس شهري، مسجلا 13.35 ريال.

وانخفض سعر التين المحلي بنسبة 1.1% على أساس شهري، مسجلا 16.75 ريال، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 6.9%، بينما انخفض سعر الخوخ اللبناني بنسبة 1.8% و 3.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 12.82 ريال في سبتمبر الماضي.

وسجل سعر العنب اللبناني 12.63 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 3.3%، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 6.8%.

ارتفاع سعر 10 أصناف

وارتفعت أسعار 10 أصناف من الفواكه والمكسرات على أساس شهري في سبتمبر الماضي، تصدرها البرتقال أبو صرة المصري بنسبة 19.9%، مسجلا 7.75 ريال، فيما ارتفع سعر اليوسفي الباكستاني بنسبة 19.4% مسجلا 9.4 ريال.

وبلغ سعر العنب المحلي 12.59 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 16.5%، فيما ارتفع سعر التفاح الأحمر الأمريكي بنسبة 8.1% مسجلا 9.71 ريال، في حين ارتفع سعر التفاح الأصفر بنسبة 2.3% على أساس شهري، مسجلا 9.7 ريال.

وسجل سعر (الحبحب) البطيخ المحلي 2.85 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 6.3% على أساس شهري، و8.85 على أساس سنوي، في حين سجل سعر الشمام المحلي 4.41 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 2.8%، و2.1% على التوالي.

وارتفع سعر الليمون الوسط الأفريقي، والمنجا الباكستاني والتمر المكنوز على أساس شهري بنسبة 3.16%، و3.68%، و2.68% على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي.