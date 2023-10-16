شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين جديدين بمجلس إدارة صندوق «سدكو كابيتال ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق سدكو كابيتال ريت.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن بصفتها مدير للصندوق فإنها تعلن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال ريت.

وأضافت أن التغيير في مجلس إدارة الصندوق جاء بعد تعيين كلاً من سامي الزكري (عضو مستقل) وشريف سليم (عضو غير مستقل).

وبحسب الشركة فإن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: زياد العقيل (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)، وسامي الزكري (عضو مستقل)، وشريف سليم (عضو غير مستقل)، وسامر أبو عكر (عضو غير مستقل)، وعبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل).