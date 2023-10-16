شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10.3 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات «ملكية عقارات الخليج ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2023/07/01م وحتى 2023/09/30م، بقيمة تقدر بنحو 10.376 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/08 هـ الموافق 2023/10/23 م (نهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 1445/04/04هـ الموافق 2023/10/19م).

وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995 وحدة، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.10 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.20 %، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-03-15 الموافق 2023-09-30

وأوضحت أن دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.