شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نوفمبر.. جمعية «العمران» تصوت على زيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة من مساء يوم 24 /04/ 1445 هـ الموافق 08/ 11/ 2023 م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي.

وقال الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1444/01/22 هـ الموافق 2022/08/20 م بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية، فيما يقدر المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال 60 مليون ريال.

زيادة رأس المال

أضافت أن الشركة تهدف من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح حقوق أولوية الى دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة.

وأوضحت أن في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويشمل جدول أعمال الجمعية: تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال، وتعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.