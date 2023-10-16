شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «سعودي - مصري» لتشغيل برنامج الفحص المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع وزارة العمل المصرية، لتشغيل برنامج الفحص المهني، بهدف تطوير القوى العاملة المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.

جاء ذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، ووزير العمل المصري حسن شحاتة.

والتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوزير العمل المصري اليوم، في القاهرة، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل، وسبل تطويرها، فيما تناول اللقاء أهم المنجزات التي حققتها المملكة لتطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، وأبرز المبادرات والمشاريع القائمة حالياً لتعزيز المهارات، ومستوى التنافسية، وجاذبية السوق للاستثمار.