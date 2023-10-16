مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10622 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 79.26 نقطة ليقفل عند مستوى 10622.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة صافولا، والصقر للتأمين، وأكوا باور، والزامل الصناعية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والكيميائية، ونسيج، ومعادن، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وأديس، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 566.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22626.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.